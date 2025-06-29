Bakan Kacır: Yaz Akademileri, öğrencilerimize kapılarını açıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Yaz Akademileri üzerine açıklamada bulundu. Kacır, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri için Kimya, Fizik, Biyoloji ve Matematik Yaz Akademilerinin TÜBİTAK destekli Bilim Merkezleri'nde açılacağını duyurdu.

Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gençler, yaz tatilinde rotamızı bilime çeviriyoruz. Kimya, Fizik, Biyoloji ve Matematik Yaz Akademileri; TÜBİTAK destekli Bilim Merkezlerimizde 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerimize kapılarını açıyor. 37 Bilim Merkezimizde deney düzenekleri, etkileşimli sergiler ve rengarenk atölyelerle hem eğlenecek hem de öğrenme heyecanını dorukta yaşayacaksınız. Başvurular Bilim Merkezlerimiz üzerinden alınacak. Yaz Okulu'nda ise ortaokul ve lise seviyesindeki gençlerimiz, Tasarım-Üretim ile Robotik-Kodlama alanlarında geleceğin mühendisliğine ilk adımlarını atacak. Tatilini merakla, araştırmayla ve üretimle zenginleştirmek isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz."

Yaz Akademileri iki aşamalı olarak planlandı. 'Akademi-1 Kimya ve Fizik', 28 Temmuz - 10 Ağustos, 'Akademi-2 Biyoloji ve Matematik' ise 11 - 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Öğrenciler her iki akademiye birden başvurabilecek. Eğitimler, her bir ders için ilgili bilim merkezlerinde 3 ya da 4 yarım gün sürecek şekilde düzenlenecek. Programa, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 7'nci veya 8'inci sınıfa geçen öğrenciler başvurabilecek. Başvurular, karne notları ve bilim yarışmalarına katılım durumu gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

Başvuru yapan öğrenciler arasından seçilenlere e-posta yoluyla bilgi verilecek. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler, TÜBİTAK Bilim Kampına katılma hakkı kazanacak. Programa ilişkin başvuru süreci ve ayrıntılı bilgiler, TÜBİTAK'ın 'tubitak.gov.tr' adresinde yer alıyor.