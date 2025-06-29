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Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!

Bakanlık, yapay zeka algoritmalarıyla kamu harcamalarını gerçek zamanlı analiz ediyor. Mevzuata aykırı işlemler tespit edilip inceleniyor. e-Tahsilat uygulamasıyla 2,8 trilyon lira gelir toplandı. Dijital dönüşümle hem devlet hem vatandaş kazanıyor, şeffaflık ve verimlilik artıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 13:20, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 13:21
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Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!

Yapay zekanın Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kullanılmasına tüm hızıyla devam ediliyor. Bu kapsamda, Bakanlıkça "Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi" devreye alındı. Proje, kamu harcamalarında verimlilik sağlanmasını, tasarrufun artırılmasını ve mali karar alma süreçlerinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Yapay zeka algoritmalarıyla kamu kurumlarının harcama eğilimleri ve emsal birimlerin verileri analiz edilerek, mevzuata aykırı harcamalar ortaya çıkarılıyor. Mevzuata aykırı işlemler için inceleme ve araştırma süreçleri başlatılıyor.

Kamu Harcamalarında Dijital Dönüşüm

Söz konusu proje ile yapılan gerçek zamanlı kontrol ve analizlerle kaynak israfı ve gereksiz harcamalar da önleniyor. Bakanlık, bir yandan kamu harcamalarında tasarrufu artırırken bir yandan da kamu tahsilat süreçlerini güçlendiriyor. Bu kapsamda, kamu gelirlerinin tahsilatında dijital dönüşüm hızlandırılıyor. Bakanlığın e-Tahsilat Uygulaması sayesinde, pek çok kamu alacağına dair ödemeler kolay, hızlı ve güvenli şekilde alınıyor.

Kamu Tahsilatında Kolaylıklar

  • Vatandaşlar, gümrük, milli emlak satış/kira bedeli ve bedelli askerlik gibi 30'dan fazla ödemeyi Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'ın mobil uygulamaları, internet bankacılığı, ATM'ler ve banka şubeleri üzerinden yapabiliyor.
  • Devlet, gelir tahsilatlarını anlık takip ediyor, gelirlerini otomatik kayıt altına alıyor ve kamu kaynaklarının yönetimini daha da güçlendiriyor.

e-Tahsilat Uygulamasının Sonuçları

  • 1,5 yıllık dönemde, 2,8 trilyon lira tutarında e-Tahsilat yapıldı.
  • Geçen yıl, e-Tahsilat yoluyla toplanan gelirler, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 20,6'sını oluşturdu.

Kamu Mali Yönetiminde Verimlilik Artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi"ne uyumsuz her türlü kamu harcamasının izlenmesine devam edildiğini belirterek, "Kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya devam ederken, yapay zeka destekli uygulamalarla şeffaflığı ve hesap verebilirliği önceliklendirerek mali disiplini daha da güçlendireceğiz." dedi.

Şimşek ayrıca, kamudaki dijital uygulamalar ile vatandaşların kamu işlemlerini hızlandırmayı ve devlet kaynaklarını daha etkin yönetmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Kamudaki yapay zeka destekli ve dijital uygulamaları daha da yaygınlaştırarak, kamu mali yönetiminde şeffaflığı ve verimliliği artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


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