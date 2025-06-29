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Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, temmuzda yapılacak emekli maaşı zammının yaşam standartlarını yükseltecek seviyede olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 13:07, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 13:07
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Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, temmuz ayında belirlenecek emekli aylığı artışının emekliler ve hak sahiplerinin alım gücünü koruyacak ve yaşam standartlarını destekleyecek bir düzeyde olmasını talep ettiklerini belirtti. Arslan, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm emeklilerin gününü kutladı. Türkiye'nin büyümesinde ve gelişmesinde emeği olan emeklilerin, toplumsal hafızanın ve üretim kültürünün taşıyıcıları olduğunu hatırlatan Arslan, emeklilerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal yönden de desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma Gerekliliği

Sosyal güvenlik sisteminin emeğe dayalı, hak temelli bir anlayışla yeniden ele alınması gerektiğine işaret eden Arslan, mevcut sosyal güvenlik sisteminde emekli aylıklarının belirlenme kriterleri ve aylıkların düzeyinin, emekçiler açısından hak kayıplarına ve emeğin karşılığını tam alamamaya neden olduğunu ifade etti. Sosyal güvenliğin, sigortalıların çalışmaları süresince ödedikleri primler karşılığında, emeklilik döneminde elde edilen meşru bir hak olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, bu yaklaşımın hem sistemin mali sürdürülebilirliğini hem de toplumsal adalet duygusunu güçlendireceğini, sosyal güvenlik sistemine olan güveni artıracağını belirtti.

Emekli Aylığı Artışı ve Beklentiler

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli, dul ve yetim aylığı alanlar ile ailelerin temmuzda yapılacak artış oranını büyük bir umutla beklediğini aktaran Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, temmuz ayında belirlenecek emekli aylığı artışının emeklilerimiz ve hak sahiplerinin alım gücünü koruyacak ve yaşam standartlarını destekleyecek bir düzeyde olmasını talep etmekteyiz. Bununla birlikte en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, bu aylıkların prim ödeme gün sayısı ve kazanç düzeyi dikkate alınarak adil biçimde artırılması toplumun en büyük beklentisidir." ifadelerini kullandı.

Emeklilik Hesaplama Sisteminde Sorunlar

Emeklilik hesaplama sistemi yeniden ele alınmalı başlığıyla Arslan, 2024'te emeklilik başvurusu yapan sigortalılar ile 2025'te emekli olanlar arasında emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısından kaynaklanan farklar oluştuğunu anımsattı. Mevcut sistemin, enflasyonun dalgalı seyrettiği dönemlerde başvuru yılına göre kişilere avantaj ya da dezavantaj sağlayarak sonuçlar doğurduğunu belirten Arslan, geçtiğimiz yıllarda başvuru yılına bağlı olarak emekli aylığında yaşanan farklılığın bu yıl da benzer şekilde devam edeceğini ifade etti. Konfederasyon olarak emeklilik hesaplama sisteminin yeniden ele alınarak yaşanan hak kayıplarının önüne geçilmesine yönelik taleplerini yeniden vurguladı.

Sendikalılığın Önemi ve Dayanışma Çağrısı

  • Sendikalılığın, kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi
  • Primlerin eksiksiz yatırılması
  • İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı işçinin korunması
  • Emeğin güvencesi anlamına geldiğini hatırlatan Arslan, sendikasız çalışan tüm işçileri sendikalı ve HAK-İŞ'li olmaya davet etti.

Arslan ayrıca, emekli olan bireylerin haklarını savunabilmesi, toplumsal dayanışmayı sürdürebilmesi ve örgütlü mücadelenin bir parçası olabilmesi için uygun hukuki ve kurumsal zeminlerin oluşturulmasını talep ettiklerini belirtti.


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