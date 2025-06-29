Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarının yaşadığı ve "çözülemez" denilen sorunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çözüme kavuşturduklarını belirtti. 2002'den bugüne kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının güçlendirildiğini vurgulayan Işıkhan, kamuda sendikalaşma oranının %47'den %75'e, sendikalı kamu personeli sayısının ise 650 binden 2,3 milyona ulaştığını ifade etti. En düşük devlet memuru aylığının 392 liradan 2025 yılı itibarıyla 43 bin 726 liraya çıkarıldığını belirtti.

Kamu Çalışanlarına Sağlanan Haklar ve İyileştirmeler

Kamu çalışanlarına bir derece verilmesi sağlandı.

Disiplin cezaları affedildi ve disiplin kurullarında sendika temsilcilerine yer verildi.

Aile yardımı ve çocuk yardımı artırıldı.

Engelli yakını olan memura tayin kolaylığı getirildi, refakat izni tanındı.

Banka promosyonları kamu çalışanlarına yönlendirildi.

Sözleşmeli personelin sendikalara üye olabilmesinin önü açıldı.

Anayasa değişikliğiyle toplu sözleşme hakkı kamu görevlilerine kazandırıldı.

Toplu sözleşme primi ikramiyeye dönüştürüldü.

2023'te Sözleşmeli Personele Kadro ve Diğer Düzenlemeler

2023'te 460 bin sözleşmeli personele kadro verildi.

verildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru hakkı getirildi.

Emekli memurların maaş ve ikramiyelerinde iyileştirmeler sağlandı.

Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri ve öğretmenlerin tazminatları artırıldı.

2011 ve 2013'te toplam 280 bin , 2023'te ise 460 bin sözleşmeli personele kadro verildi.

, 2023'te ise verildi. Hacca gitmek isteyen memurlara ücretsiz izin hakkı sunuldu.

Cuma namazı saatine yönelik izin düzenlemesi sürdürüldü.

Gelir vergisinden asgari ücret kadar muafiyet sağlandı.

5 milyon 300 bin kamu görevlisini kapsayan ek gösterge reformu gerçekleştirildi.

Ek Düzenlemeler ve Çözümler

CHP'nin AYM'ye götürüp iptal ettirdiği Toplu Sözleşme İkramiyesi yeniden düzenlenerek, sendika üyesi kamu görevlilerine tekrar ödenmeye başlandı.

Üniversitelerdeki idari personelin yer değişikliği sorununa çözüm geliştirildi.



