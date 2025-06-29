Bursa ihracatta 116 ülkeyi geçti

TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı
Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı
Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük
Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük
Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!
Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!
Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama
Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Ankara'da deprem
Ankara'da deprem
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bursa ihracatta 116 ülkeyi geçti

Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden Bursa, geçen yıl gerçekleştirdiği 18,2 milyar dolarlık ihracatla 116 ülkeyi geride bıraktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 15:34, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 15:25
Yazdır
Bursa ihracatta 116 ülkeyi geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl 16,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa'nın serbest bölge rakamlarıyla toplam dış satımı 18,2 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret hacminin 29 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği 2024 yılında, 195 farklı ülkeye mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren Bursa, 116 ülkeden fazla ihracat performansı sergiledi.

Bursa'nın 2024 yılı ihracatında en yüksek payı 7,6 milyar dolarla otomotiv endüstrisi alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı 1 milyar 575 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracatı 1 milyar 284 milyon dolar, makine ve aksamları sektör ihracatı ise 1 milyar 254 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İhracatın geri kalanı ise kentteki diğer sektörler tarafından yapıldı.

"Yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ticaretin önündeki engellere ve yakın coğrafyadaki savaşlara rağmen Bursa'nın ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürdüğünü aktardı.

Geçmişte Anadolu'nun İpek Yolu'ndaki en önemli durağı Bursa'nın köklü bir üretim ve ticaret kültürüne sahip olduğunu belirten Burkay, şunları kaydetti.

"Kentin 116 ülkeden daha yüksek bir ihracat performansı sergilemesi, önemli bir başarı. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), KFA Fuarcılık, yeni nesil fuar organizasyonları, ticari safari, UR-GE, HİSER ve kümelenme projeleriyle Bursa'nın dünya ticaretinden çok daha yüksek pay almasını hedefliyoruz. Ekonomide kuralların yeniden belirlendiği bir dönemde Bursa'nın da gelecek 50 hatta 100 yılı planlaması gerekiyor. Bursa'nın ihracattaki başarısının ardında ülkesine ve şehrine inanan girişimcilerimizin emeği ve vizyonu var. 'Bursa büyürse Türkiye büyür' anlayışıyla hem kentimizin hem ülkemizin refahına katkı sağlayacak yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. BTSO olarak, üyelerimizin dünya pazarlarında daha güçlü bir konum elde etmesi için yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber