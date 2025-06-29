'Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı' düzenlendi
Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 'Sportif ve Kültürel Bir Öge Olarak Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı', bugün yapılan açılış programıyla başladı.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun
paydaşlığında, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde. gerçekleşen çalıştay, 30
Haziran'a kadar sürecek.
Çalıştayın açılış programına; Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak, AK Parti Bursa
Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Sayın Gökhan Yazgı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Dünya Etnospor Birliği Başkanı
Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı
Sayın Cengiz Toksöz ve Okçular Vakfı Başkanı Sayın Hüseyin Topbaş katıldı.
Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşen açılış panelinde,
geleneksel Türk okçuluğunun geleceğine yönelik önemli sorular yöneltildi ve katılımcıların
görüşleri alındı.
Geleneksel sporların gençler üzerindeki etkisi ele alındı
Panelde, İstanbul Okmeydanı'nın tarihi öneminden, geleneksel sporların gençler üzerindeki
etkisine; UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren geleneksel Türk
okçuluğunun sürdürülebilirliğinden, federasyonun kuruluş sürecine kadar birçok konu
gündeme geldi. Bakanlıkların ve kurum temsilcilerinin paylaştığı görüşler, çalıştay boyunca
yapılacak oturumlara da ışık tutacak.
Çalıştay, akademisyenlerin, araştırmacıların ve geleneksel yay ustalarının katılımıyla
düzenlenecek panel ve oturumlarla devam edecek. Bu kapsamda somut olmayan kültürel
miras, kaynak geliştirme yöntemleri, yay formu ve üretim süreçleri, kıyafetlerin
standardizasyonu ve geleneksel ritüeller gibi beş temel başlık altında tartışmalar
gerçekleştirilecek. Katılımcılar bu oturumlarda bilimsel veriler ışığında çözüm önerileri
geliştirme fırsatı bulacak.
30 Haziran'da yapılacak değerlendirme oturumuyla çalıştay sona erecek ve elde edilen
çıktılar sonuç raporunda derlenerek kamuoyuyla paylaşılacak.