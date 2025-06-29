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'Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı' düzenlendi

Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 'Sportif ve Kültürel Bir Öge Olarak Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı', bugün yapılan açılış programıyla başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 15:45, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 15:47
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'Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı' düzenlendi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun

paydaşlığında, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde. gerçekleşen çalıştay, 30

Haziran'a kadar sürecek.

Çalıştayın açılış programına; Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak, AK Parti Bursa

Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakan

Yardımcısı Sayın Gökhan Yazgı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Dünya Etnospor Birliği Başkanı

Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı

Sayın Cengiz Toksöz ve Okçular Vakfı Başkanı Sayın Hüseyin Topbaş katıldı.

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşen açılış panelinde,

geleneksel Türk okçuluğunun geleceğine yönelik önemli sorular yöneltildi ve katılımcıların

görüşleri alındı.

Geleneksel sporların gençler üzerindeki etkisi ele alındı

Panelde, İstanbul Okmeydanı'nın tarihi öneminden, geleneksel sporların gençler üzerindeki

etkisine; UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren geleneksel Türk

okçuluğunun sürdürülebilirliğinden, federasyonun kuruluş sürecine kadar birçok konu

gündeme geldi. Bakanlıkların ve kurum temsilcilerinin paylaştığı görüşler, çalıştay boyunca

yapılacak oturumlara da ışık tutacak.

Çalıştay, akademisyenlerin, araştırmacıların ve geleneksel yay ustalarının katılımıyla

düzenlenecek panel ve oturumlarla devam edecek. Bu kapsamda somut olmayan kültürel

miras, kaynak geliştirme yöntemleri, yay formu ve üretim süreçleri, kıyafetlerin

standardizasyonu ve geleneksel ritüeller gibi beş temel başlık altında tartışmalar

gerçekleştirilecek. Katılımcılar bu oturumlarda bilimsel veriler ışığında çözüm önerileri

geliştirme fırsatı bulacak.

30 Haziran'da yapılacak değerlendirme oturumuyla çalıştay sona erecek ve elde edilen

çıktılar sonuç raporunda derlenerek kamuoyuyla paylaşılacak.

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