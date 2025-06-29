TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı
Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı
Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük
Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük
Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!
Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!
Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama
Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Ankara'da deprem
Ankara'da deprem
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kimya, fizik, biyoloji ve matematik yaz akademileriyle TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinin 7. ve 8. sınıf öğrencilerine kapılarını açacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 16:00, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 15:57
Yazdır
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor

Bakan Kacır, sosyal medya hesabında, bilim merkezlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Gençlere seslenen Kacır, "Gençler, yaz tatilinde rotamızı bilime çeviriyoruz. Kimya, fizik, biyoloji ve matematik yaz akademileri, TÜBİTAK destekli bilim merkezlerimizde 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize kapılarını açıyor" ifadesini kullandı.

Kacır, 37 bilim merkezinde, gençlerin deney düzenekleri, etkileşimli sergiler ve rengarenk atölyelerle hem eğleneceğini, hem de öğrenme heyecanını dorukta yaşayacağını belirtti.

Başvuruların, bilim merkezleri üzerinden alınacağını kaydeden Kacır, "Deneyap Türkiye Yaz Okulu'nda ise ortaokul ve lise seviyesindeki gençlerimiz, tasarım-üretim ile robotik-kodlama alanlarında geleceğin mühendisliğine ilk adımlarını atacak. Tatilini merakla, araştırmayla ve üretimle zenginleştirmek isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber