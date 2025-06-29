Avcılar'da Restoranda Silahlı Kavga: 2 Kişi Tutuklandı

Avcılar'da Restoranda Silahlı Kavga: 2 Tutuklamaİstanbul Avcılar'da, aralarında husumet bulunan iki grup, Ambarlı'daki bir restoranda karşılaştı. S.B. ve Y.T. ile E.T. ve F.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda E.T., F.K. ve müşterilerden A.F.S. silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti.

Y.T. ve F.K. gözaltına alınırken, S.B. yurt dışına çıkmak için geldiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 'nda yakalandı.

'nda yakalandı. Şüphelilerden E.T., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Adli Süreç

Haklarında birden fazla suç kaydı tespit edilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.B. ve F.K. serbest bırakılırken, E.T. ve Y.T. ise "kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.



