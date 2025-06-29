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Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yurt genelinde etkili olan sıcaklık mevsim normallerine inecek. 3 büyükşehir için yağış beklentisi bulunmuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 16:34, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 16:27
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Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların yarın itibarıyla yurdun doğu kesimlerine hareket edeceğini belirten Macit, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışların, Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzurum ve Ardahan'da yerel kuvvetli olacağını söyledi.

Yarın Marmara'nın güneyi, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak'ta rüzgarın kuvvetli olacağını bildiren Macit, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Salı günü yurdun kuzey kesimlerinde hafif yağış geçişi yaşanacağını ifade eden Macit, "Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak etkili olacak. Yağışlar çarşambadan itibaren sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam edecek. Yurdun diğer bölgeleri için yağış beklentimiz yok" diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının azalacağına dikkati çeken Macit, sıcaklığın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer ise altına düşeceğini belirtti.

3 büyükşehirde yağış beklenmiyor

Macit, 3 büyükşehir için yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirerek, "Ankara ve İstanbul'da sıcaklık 29-30 derece civarında olacak. İzmir'de ise sıcak hava devam edecek. Sıcaklık İzmir'de 36-37 derece olacak" dedi.

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