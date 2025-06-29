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Çanakkale'de yangın! Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan tarım arazisinde yangın başladı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için bölgeye intikal etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 17:11, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 17:06
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Çanakkale'de yangın! Ekipler müdahale ediyor

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan tarım arazisinde saat 15.30 sularında yangın başladı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Doğan Aslan mevkiindeki tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de gönderildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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