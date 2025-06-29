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KGK İstanbul'da Üyeleriyle Yaz Buluşmasında Bir Araya Geldi

KGK üyeleri ve aileleri İstanbul Florya'da düzenlenen yaz buluşmasında bir araya geldi. Etkinlikte projeler ve yeni eğitimler konuşuldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 17:28, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 17:30
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KGK İstanbul'da Üyeleriyle Yaz Buluşmasında Bir Araya Geldi

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)'nin İstanbul'da görev yapan üyeleri ve aileleri, İstanbul Florya'da düzenlenen "yaz buluşması" kapsamında bir kahvaltı etkinliğinde bir araya geldiler. KGK üyesi gazeteciler ve aileleri, Uludağ Restoran'da güzel havanın tadını çıkarırken, birlikte özlem giderme fırsatı buldular. Etkinlikte, KGK yönetim kurulu adına Genel Başkan Mehmet Ali Dim ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı gazetecilerin yanı sıra, KGK Genel Başkan Yardımcısı Yakup Aslan ve Nalan Yazgan, Genel Sekreter Yardımcısı Hayati Arıgan, Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Virancık, Yaygın Medya Meclisi Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldırım, Yaygın Medya Meclis Sekreteri Tolga Yenigün, Dış Medya Meclisi Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın, KGK Bulgaristan Temsilcisi Nahide Ali Yumer ile 70'e yakın üye ve aileleri katıldı.

Buluşmalar Devam Edecek

Kahvaltının ardından konuşma yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, katılan üyelere tek tek teşekkür etti. Kocaman bir aile olduklarını belirten Dim, "Birçok üyemizi özellikle çocuklarımızı burada görmek çok büyük bir mutluluk. Kuruluşumuzdan beri üyelerimizle birçok kez bir araya geldik ancak bu, ailelerimizle buluştuğumuz ilk etkinlik. Özellikle katılımcılarımızın eşlerine ve çocuklarına ayrıca teşekkür ediyorum. Çok büyük bir aile olmuşuz. Ne mutlu bizlere. Aile buluşmalarımızı artık daha da artıracağız" dedi. Ayrıca, Ankara'daki üyelerle de 13 Temmuz'da bir araya gelerek piknik yapacaklarını ifade etti.

AB Projelerine Üyelerden Tam Destek

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Avrupa Birliği Projesi olarak hayata geçireceği "Küresel Medya Okulu" hakkında da üyeleri bilgilendiren Dim, şu ifadeleri kullandı: "Gazeteciler olarak bizden sonraki nesillere örnek olmalıyız ve kutsal mesleğimizi geleceğe aktarmalıyız. Bu vesileyle, bundan 3 yıl önce Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Küresel Medya Okulu'nu faaliyete geçirmiş ve eğitimlerinde başarılı olan birçok genç arkadaşımızı sektöre kazandırmıştık. Şimdi aynı gururu Avrupa Birliği'nin desteğiyle tekrar faaliyete geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. 18-30 yaş aralığında gazetecilik eğitimi gören genç meslektaşlarımızı hedef alarak, onların profesyonel becerilerini artırmayı amaçlayan bir yol haritası belirledik. Eylül'ün ilk haftası iletişim fakültelerinde okuyan ya da hali hazırda gazetecilik faaliyetinde bulunan 60 öğrenciyi kampa alacağız. 5 gün sürecek organizasyonda genç meslektaşlarımıza dersler vereceğiz. 3 sene önce olduğu gibi, başarılı olan kardeşlerimizi yine sektöre kazandırmayı hedefliyoruz." Kahvaltıya katılan AB proje danışmanı Batuhan Aybers de proje takvimi hakkında bilgi verdi ve üyelerden katkı ve destek istedi.

Yönetim Kurulu Toplantısı

KGK yönetim kurulu da aylık olağan toplantısını İstanbul Beyoğlu'nda bulunan konsey ofisinde gerçekleştirdi. Toplantıda etkinlik ve proje takvimi ile yeni üye başvuruları ve temsilcilerin durumu değerlendirildi. AB projesi kapsamında eğitim programının 2-7 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

KGK 5. Alanya Buluşması 6-9 Kasım'da

KGK yönetim kurulu, her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Alanya Buluşması'nın 6-9 Kasım tarihleri arasında yapılmasını kararlaştırdı. Küresel Başarı Ödülleri töreni ise 8 Kasım akşamı gerçekleştirilecek.

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