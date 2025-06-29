İBB Yolsuzluk Soruşturmasında ifade veren şüpheliden 'mal kaçırma' iddiaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, şüpheli Berat Çağrı Kapki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinde, amcasının oğlu ve patronu olan tutuklu iş insanı Murat Kapki tarafından kullanıldığını iddia ederek mal kaçırma girişimlerini detaylı şekilde anlattı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Kapki, baskı ve tehdit altında olduğu için ilk ifadesinde gerçekleri söyleyemediğini belirtti.

Soruşturmanın Detayları ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu zanlılar hakkında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi önemli başlıklar yer alıyor.

Etkin Pişmanlık ve İfadeler

Kapki, gözaltındayken kendisine baskı yapıldığını ve avukatlar tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Özellikle Feyza Kapki ve Serkan Balbal tarafından gönderilen avukatın, kendisine sadece para çektiğini söylemesi yönünde baskı yaptığını iddia etti. Ayrıca, Ferko Plaza'da bulunan şirketteki gizli bölmede saklanan paralar ve bu paraların dövize çevrilerek aklandığına dair detaylar verdi.

Sahte Faturalar ve Para Akışı

Kapki'nin ifadesine göre, sahte faturalarla nakde çevrilip aklanan paraların büyük bir kısmı Acarkent'teki villaya gönderiliyordu. Murat Kapki'nin gözaltına alınmasının ardından şirketlerin yönetimi fiili olarak Feyza Kapki ve Serkan Balbal'a geçti.

Mal Kaçırma İddiaları ve Değerli Eşyalar

Murat Kapki'nin suçtan elde ettiği gelirle aldığı menkul ve gayrimenkullerin soruşturma başladıktan sonra kaçırıldığı iddia edildi.

Acarkent'teki villada yaklaşık 45-50 adet tablo bulunduğu, her birinin yaklaşık 100 bin Amerikan doları değerinde olduğu belirtildi.

bulunduğu, her birinin yaklaşık değerinde olduğu belirtildi. Tabloların Nişantaşı'ndaki bir galericiye taşındığı ifade edildi.

Murat Kapki'nin ABD'ye para transferi yaptığı ve lüks araç satışlarıyla ilgili işlemler gerçekleştirdiği anlatıldı.

Yunanistan'a Tekne Kaçırma ve Diğer Detaylar

Soruşturma sürecinde Murat Kapki'nin teknesini eşi Feyza Kapki'nin üzerine devrettiği ve daha sonra teknenin Kos Adası'na kaçırıldığı iddia edildi. Ayrıca, bazı gayrimenkullerin avukat adına devredildiği ve şirketlerin başkasının adına kaydedildiği belirtildi.

Banka İşlemleri ve Para Taşıma Yöntemleri

Banka işlemlerinin Elif Kapki tarafından organize edildiği, nakit çekimlerde onun da görev aldığı ifade edildi.

Murat Kapki'nin emniyete tahsisli çakarlı bir araçla zaman zaman nakit para taşıdığı belirtildi.

Bazı dönemlerde şirket kasasındaki paraların yangın sonrası Acarkent'teki eve taşındığı anlatıldı.

Kendini Savunması ve Sonuç

Berat Çağrı Kapki, tüm bildiklerini açıkça anlattığını, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti. Kendisinin örgütün üyesi olmadığını, sadece amcasının oğlu ve patronu olan Murat Kapki'nin talimatlarıyla bazı bankacılık işlemlerini yaptığını vurguladı."Bu örgütün bir üyesi olsaydım, şu an maddi olarak çok rahat bir durumda olmam gerekirdi." diyerek savunmasını tamamladı.



