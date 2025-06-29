İstanbul Maltepe'de Bıçaklı Saldırı: Zanlı Gözaltında

Maltepe'de yaşanan bir kavga sırasında 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde bıçaklı kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine intikal etti. Yapılan kontrolde, kavga sırasında bıçakla yaralanan Y.E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği anlaşıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli B.Ş. (17), Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde yakalandı ve olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Olayın Detayları

Olayın, mendil satmaya çalışan B.Ş. 'nin, bu alışverişi reddeden Y.E.M. 'ye küfür edip hakarette bulunması üzerine meydana geldiği belirlendi.

'nin, bu alışverişi reddeden 'ye küfür edip hakarette bulunması üzerine meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



