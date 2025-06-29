İstanbul Maltepe'de Bıçaklı Saldırı: Zanlı Gözaltında

Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı
Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı
Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük
Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük
Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!
Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!
Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama
Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Ankara'da deprem
Ankara'da deprem
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul Maltepe'de Bıçaklı Saldırı: Zanlı Gözaltında

İstanbul Maltepe'de mendil satışı tartışmasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 18:22, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 18:23
Yazdır
İstanbul Maltepe'de Bıçaklı Saldırı: Zanlı Gözaltında

Maltepe'de yaşanan bir kavga sırasında 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde bıçaklı kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine intikal etti. Yapılan kontrolde, kavga sırasında bıçakla yaralanan Y.E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği anlaşıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli B.Ş. (17), Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde yakalandı ve olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Olayın Detayları

  • Olayın, mendil satmaya çalışan B.Ş.'nin, bu alışverişi reddeden Y.E.M.'ye küfür edip hakarette bulunması üzerine meydana geldiği belirlendi.
  • Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber