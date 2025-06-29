Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti

Sabri Ugan, Türk spor spikerliği dünyasının önemli isimlerinden biriydi ve 62 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu. Vefatı, spor camiasında ve futbolseverler arasında büyük üzüntü yarattı.

Sabri Ugan'ın Kariyeri

Sabri Ugan, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de yayınlandığı dönemde yaptığı maç anlatımlarıyla tanındı. Kendine has anlatım tarzı ve enerjisiyle futbolseverlerin hafızasında yer edindi.

Başsağlığı Mesajları

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri başta olmak üzere futbol camiasından birçok isim, Sabri Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.



