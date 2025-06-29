Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza

Kayınpederine ait olan otomobilde çakar tertibatı bulunduğundan haberinin olmadığını iddia eden Emrah B'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçta yaptığı incelemede ön tamponda bulunan çakar lambaların usulsüz olduğunu belirledi.

Bu kapsamda yapılan son denetimde sürücüye ceza yağdı.

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