Kocaeli'de Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
İzmit ilçesinde okul bahçesine kılıçla girip çocukların topunu kesip, Atatürk'e hakaret eden 42 yaşındaki M.Ç. , tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 21:17, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 21:13
Dehşet verici olayın adresi Kocaeli.
Dün İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İlkokulu'nda meydana gelen olayda, okul bahçesine kılıçla giren kişi, çocukların topunu kesti.
ÇOCUKLARIN TOPUNU KESİP ATATÜRK'E HAKARET ETTİ
Daha sonra topun bir parçasını okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün üzerine koyan şüpheli, Atatürk'e hakaretler etti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin M.Ç. olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
M.Ç.,
'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet'suçundan aynı gün gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan M.Ç. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan M.Ç. tutuklandı.