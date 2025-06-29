Isparta'da Trafik Kazası: Bahçe Sulayan Yaya Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay, Bağkonak köyü mezarlık mevkisinde gerçekleşti. M.Y. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, bahçe sulamak için yol kenarında bekleyen Mehmet Başoda'ya (66) çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Mehmet Başoda'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Başoda'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Mehmet Başoda'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü M.Y. gözaltına alındı.



