Kürşad Zorlu: Türk Dünyası'nda yeni bir uyanış yaşanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Kırım Gelişim Vakfı tarafından düzenlenen "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" etkinliğinde, oğlu Kağan'ın da sahne aldığı Kırım halk oyunları gösterisini izledi.

Daha sonra burada yaptığı konuşmada eşinin Kırım Tatarı olduğunu hatırlatan Zorlu, "Ben burada misafir değil ev sahibiyim, Kırım'ın damadıyım, böyle bir ayrıcalığımız var." ifadesini kullandı.

Türk Dünyası'nda son dönemde yeni bir uyanış yaşandığını söyleyen Zorlu, Türk devletlerinin uluslararası düzeyde güçlü bir konuma geldiğine dikkati çekerek, "Sekiz Türk devleti, adında 'Türk' olan bir teşkilat bünyesinde uluslararası hüviyet kazandı ve dünyanın ilk 10 ekonomik birlikteliğinden biri haline geldi. Yıllar önce bir hayaldi, bugün gerçeğe kavuştu, ete kemiğe büründü. 30'dan fazla başlıkta ve sektörde işbirliğimiz söz konusu." diye konuştu.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı

AK Parti bünyesinde 23 Şubat'ta Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulduğunu anımsatan Zorlu, başkanlığın görevinin hem Türk devletleri arasındaki ilişkileri hem de soydaş ve akraba topluluklar arasındaki bağları güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'in de bir Kırım Tatarı olduğunu hatırlatan Zorlu, "Sayın Büyükelçimiz bu konuda kendisinden çok bahsetmedi ama bilmeyenler olabilir, bu uğurda önemli zorluklar yaşamış, bedel ödemiş, aslında büyükelçilik görevini de aşan bir mücadele insanıdır. Onun için huzurlarınızda böyle bir göreve atanmasından dolayı Ukrayna Devleti'ne teşekkürlerimi arz etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluklarına dikkati çeken Zorlu, "Bakın etrafımız ateş çemberi ama çok şükür güçlü liderimizin savunma sanayisinde ve güvenlik mimarisinde ülkemizi getirdiği o güzel nokta, bugün Türkiye'mizi o ateş çemberinden koruyan bir alanı bizlere sunuyor. Bu çok kıymetli, bunun hep birlikte kıymetini bileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgede barışı tesis etme sorumluluğunu üstlendiğini belirten Zorlu, "Ukrayna-Rusya savaşında da Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğiyle, diplomasi ve barış çabalarıyla İstanbul'da başlatılan o sürecin inşallah tamama ereceğine yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.