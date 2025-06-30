Elektronik sigarada büyük tehlike: Normal sigaradan daha zararlı

California Üniversitesi tarafından yeni bir araştırma, bazı popüler tek kullanımlık elektronik sigaralarda tespit edilen zehirli metal seviyelerinin, geleneksel sigaraları bile geride bıraktığını ortaya koydu. Üstelik bu oran, bir sigarayla sınırlı değil; bazı markaların ilk 200 nefesinde, yirmi paket sigara içmeye eşdeğer kurşun salınımı olduğu tespit edildi.

ACS Central Science dergisinde yayımlanan çalışmada, gençler arasında oldukça popüler olan ELF Bar, Esco Bar ve Flum Pebble markalarına ait cihazlar incelendi. Araştırmacılar, cihazlardan 500 ila 1500 nefes üreterek çıkan buharı analiz etti ve ardından cihazları parçalayarak metalin kaynağını belirledi.

Yüksek miktarda nikel, krom, antimon

Sonuçlar oldukça endişe vericiydi. Çoğu cihazda yüksek miktarda nikel, krom ve antimon tespit edildi. Bu metallerin solunabilir formları kanserden kalp ve akciğer rahatsızlıklarına kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle Esco Bar markasına ait iki cihazda, içilen ilk 200 nefeste çıkan kurşun miktarının, yirmi paket sigara içmeye denk olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre bu tehlikeli metaller hem cihazın bileşenlerinden hem de içindeki nikotin sıvısından kaynaklanıyor. Tek kullanımlık elektronik sigaralarda, üretimde kullanılan malzemeler ve sıvı, zararlı metalleri buhara taşıyor.

Kanser riski sınırını aşıyor

İki cihazdaki nikel ve antimon seviyeleri kanser risk sınırını aşarken, dört cihazdaki nikel ve kurşun emisyonlarının sinir sistemi hasarı ve solunum yolu hastalıkları riskini artıracak düzeyde olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, sadece üç popüler markada bu kadar yüksek toksik madde bulunmasının, piyasada denetimsizce dolaşan yüzlerce markanın potansiyel riskini gözler önüne serdiğini vurguladı. Geçen yıl yapılan bir başka araştırmada da düzenli elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında yüksek oranda kurşun ve uranyum tespit edilmişti.

Çalışmanın başyazarlarından Prof. Brett Poulin, "Bu cihazlar görünmeyen bir risk taşıyor. Yüksek düzeyde sinir sistemi için zehirli kurşun, kanserojen nikel ve antimon içeriyorlar. Acilen denetimlerin artırılması gerekiyor" uyarısında bulundu.