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Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, birçok il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Hangi bölgelerde hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 07:41, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 07:42
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Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Özellikle Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

  • Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
  • Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek (40-70 km/saat).
  • Balıkesir: 32°C, parçalı bulutlu
  • Edirne: 36°C, parçalı bulutlu
  • İstanbul: 30°C, parçalı bulutlu

Ege

  • Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
  • Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek (40-70 km/saat).
  • İzmir: 35°C, az bulutlu ve açık
  • Manisa: 34°C, az bulutlu ve açık
  • Muğla: 35°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

  • Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
  • Toroslar mevkiinde rüzgar kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek (40-70 km/saat).
  • Adana: 37°C, az bulutlu ve açık
  • Antalya: 38°C, az bulutlu ve açık
  • Hatay: 33°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

  • Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
  • Ankara: 28°C, parçalı ve az bulutlu
  • Çankırı: 28°C, parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

  • Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
  • Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
  • Bolu: 27°C, parçalı bulutlu
  • Düzce: 29°C, parçalı bulutlu
  • Sinop: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

  • Bölge genelinde (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
  • Yağışların Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
  • Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görülebilir.
  • Amasya: 27°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Rize: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
  • Samsun: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

  • Kuzey kesimlerinde çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
  • Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
  • Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kısa süreli karla karışık yağmur görülebilir.
  • Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.
  • Erzurum: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı (kuzey ve doğusunda kuvvetli)
  • Kars: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
  • Malatya: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

  • Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
  • Diyarbakır: 32°C, az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 31°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 31°C, az bulutlu ve açık

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