Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Özellikle Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek (40-70 km/saat).

Balıkesir: 32°C, parçalı bulutlu

32°C, parçalı bulutlu Edirne: 36°C, parçalı bulutlu

36°C, parçalı bulutlu İstanbul: 30°C, parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek (40-70 km/saat).

İzmir: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık Manisa: 34°C, az bulutlu ve açık

34°C, az bulutlu ve açık Muğla: 35°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Toroslar mevkiinde rüzgar kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek (40-70 km/saat).

Adana: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık Antalya: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık Hatay: 33°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara: 28°C, parçalı ve az bulutlu

28°C, parçalı ve az bulutlu Çankırı: 28°C, parçalı ve az bulutlu

28°C, parçalı ve az bulutlu Eskişehir: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bolu: 27°C, parçalı bulutlu

27°C, parçalı bulutlu Düzce: 29°C, parçalı bulutlu

29°C, parçalı bulutlu Sinop: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görülebilir.

Amasya: 27°C, parçalı ve çok bulutlu

27°C, parçalı ve çok bulutlu Rize: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)

26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli) Samsun: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Kuzey kesimlerinde çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kısa süreli karla karışık yağmur görülebilir.

Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Erzurum: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı (kuzey ve doğusunda kuvvetli)

17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı (kuzey ve doğusunda kuvvetli) Kars: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)

20°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı (yerel kuvvetli) Malatya: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu