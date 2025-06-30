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12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı

12 ilde düzenlenen operasyonlarda, 3 milyar 150 milyon lira işlem hacmi bulunan 230 şüpheli yakalandı. MASAK çok sayıda mal varlığına el koydu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 08:23, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 08:27
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12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde dolandırıcı organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar 150 milyon lira işlem hacmi bulunan 230 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 12 ilde 12 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonun Detayları

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 milyar 150 milyon lira işlem hacmi bulunan 230 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 93'ü tutuklandı, 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Soruşturma Konuları

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
  • Resmi belgede sahtecilik
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Nitelikli yağma
  • Yasa dışı bahis
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık
  • Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması
  • Rüşvet
  • Tehdit ve şantaj

El Konulan Varlıklar ve Ele Geçirilenler

  • 9 gayrimenkul
  • 27 araç
  • 1 dükkan
  • 2 arsa
  • 2 milyon lira değerindeki banka hesapları
  • Ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, nakit para, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanları ile MASAK çalışanlarını tebrik etti.


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