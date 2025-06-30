Avcılar'da Halı Sahada Kavga: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Avcılar'da halı sahada iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 08:47, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 08:48
Avcılar'da, Tahtakale Mahallesi Kınaçiçeği Sokak'taki bir halı sahada dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Halı sahaya gelen gruplar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçaklanarak yaralandı ve çevredekiler hemen yardımına koştu.
Kavganın Şiddeti ve Sonrası
Kavgaya karışan taraflardan biri, başka bir kişiyi otomobille ezmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobili kullanan kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- 2 kişi yaralandı (biri bıçakla)
- 5 kişi gözaltına alındı
- Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı
- Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı
Olayın ardından polis ekipleri, kavganın neden çıktığını belirlemek ve sorumluları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.