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Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi biliriz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 19:50, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 20:15
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Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi biliriz

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Eski sistem tartışmaları eski Türkiye'nin tozlu raflarında kaldı"

"Muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu eski sistem tartışmaları, eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır"

"Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski, istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye Yüzyılının inşası daha da hızlanacak"

"Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok"

"86 milyonun birliği, dirliği, huzuru ile demokrasimizin sıhhat ve selameti, bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir"

"Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz"

"(Terörsüz Türkiye süreci) Bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler, bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir"

"Milli güvenliğimize yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz"

"Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz"

"Terörsüz Türkiye çalışmalarının kısa sürede katettiği mesafeden memnunuz"

"Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor. Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir"

2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da

"(2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi) NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız"

Orman yangınları ile ilgili 10 kişi tutuklandı

"1 Haziran'dan bu yana 1516 orman yangını çıktı, 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10 bin 260 sortide 33 bin 200 ton su attı"

"(Orman yangınları) Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı"

"Yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA'dan oluşan filomuz, 6 bine yakın arazöz, ilk müdahale araçlarımız, 25 bin orman kahramanımızla müdahale ediyoruz"

"Önümüzdeki iki ay boyunca tüm vatandaşlarımdan yeşil vatanımızı koruma noktasında azami dikkat bekliyorum"

Kanser tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilaç geri ödeme listesine alındı

"25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacı SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz.48 bin kanser hastamız için anlamlı bir adım atıyoruz"

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