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Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı

Ankara Etimesgut'ta, kuzeninin sevgilisinin yakınlarıyla parkta çıkan tartışmada vurulan polis memuru Furkan K yaşamını yitirdi. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 14:55, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 14:55
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ANKARA'da parkta yaşanan üzücü olayda, polis memuru Furkan K. (25), kuzeninin sevgilisinin yakınlarıyla çıkan kavgada tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olay, Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi'ndeki Sultan Sencer Parkı'nda meydana geldi. Furkan K. izinli olduğu sırada kuzeniyle birlikte parkta buluştu ve burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede tabancayla vurulan F.K, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından, polise ateş eden şüphelinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın Detayları

  • Furkan K.'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • Ailesi ve iş arkadaşları, Adli Tıp Kurumu önünde otopsinin tamamlanmasını bekledi.
  • Polisin babası Bülent K.'nın da polis olduğu ve 15 Temmuz gazisi olduğu öğrenildi.
  • Cenaze, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Çankırı'ya götürüldü.

Olay Anı ve İddialar

Furkan K.nın, arbede sırasında beylik tabancasını çıkararak havaya ateş ettiği, bu sırada karşı taraftan bir kişinin silahını alıp onu vurduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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