Alişan Konserinde Kavga: 1 Kişi Bıçakla Yaralandı

Samsun'da Konserde Kavga: 1 Kişi Bıçaklandı Samsun'da Batı Park 'ta sahne alan sanatçı Alişan 'ın konserinde, bir grup arasında kavga çıktı. Olay sırasında Emirhan E. (16) , tanımadığını belirttiği Doğukan T. (25) tarafından bacak ve omzundan bıçaklandı. Yaralanan Emirhan E., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

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