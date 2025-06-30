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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 170 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 170 bin liraya indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 16:46, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 16:45
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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 170 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 166 bin lira, en yüksek 4 milyon 248 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,1 azalışla 4 milyon 170 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 218 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 798 milyon 968 bin 425,03 lira, işlem miktarı ise 428,32 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 938 milyon 768 bin 418,83 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NM Global Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.218.000,003.300,00
En Düşük4.166.000,003.256,45
En Yüksek4.248.000,003.295,00
Kapanış4.170.000,003.295,00
Ağırlıklı Ortalama4.211.723,633.267,28
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.798.968.425,03
Toplam İşlem Miktarı (Kg)428,32
Toplam İşlem Adedi52

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