İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik oranı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre azalarak %8,4 seviyesine geriledi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik oranı erkeklerde %6,5, kadınlarda ise %11,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim Etkisinden Arındırılmış İstihdam Oranları

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,3, kadınlarda ise %32,2 olarak gerçekleşti.

İşgücüne Katılma Oranı

İşgücü, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %53,5 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran %70,9, kadınlarda ise %36,5 oldu.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,0, kadınlarda ise %23,5 olarak tahmin edildi.

Haftalık Fiili Çalışma Süresi ve Atıl İşgücü Oranı