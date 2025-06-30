Dolar günü düşüşle kapattı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 39,80 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 19:20, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 19:51
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,8860
|39,8870
|39,8030
|39,8040
|Avro
|46,8280
|46,8290
|46,7130
|46,7140
|Sterlin
|54,7600
|54,7700
|54,5200
|54,5300
|İsviçre frangı
|49,9600
|49,9700
|49,9900
|50,0000
|ANKARA
|ABD doları
|39,8560
|39,9360
|39,7730
|39,8530
|Avro
|46,7880
|46,8680
|46,6730
|46,7530
|Sterlin
|54,7000
|54,9100
|54,4600
|54,6700