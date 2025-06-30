Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,8860 39,8870 39,8030 39,8040 Avro 46,8280 46,8290 46,7130 46,7140 Sterlin 54,7600 54,7700 54,5200 54,5300 İsviçre frangı 49,9600 49,9700 49,9900 50,0000 ANKARA ABD doları 39,8560 39,9360 39,7730 39,8530 Avro 46,7880 46,8680 46,6730 46,7530 Sterlin 54,7000 54,9100 54,4600 54,6700