Emine Erdoğan'dan Koruyucu Ailelere Anlamlı Mesaj

Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutlayan anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koruyucu ailelerin çocuklara sunduğu sevgi ve şefkatin önemine vurgu yaptı. Koruyucu ailelerin, çeşitli sebeplerle ebeveynlerinden ayrı düşmüş çocuklara kalplerini açarak, onların hayatlarında büyük bir fark yarattığını belirtti. Bu ulvi karar sayesinde, çocukların her gününü bayram gününe çevirdiklerini ifade etti. Ayrıca, koruyucu ailelerin manevi dünyalarına doğan güneşi çevreleriyle paylaşmalarının, daha fazla çocuğun sıcak yuvalara kavuşmasına vesile olacağına inandığını dile getirdi.

Emine Erdoğan'ın Mesajından Öne Çıkanlar

Koruyucu aileler , ebeveynlerinden ayrı düşmüş çocuklara umut oluyor.

, ebeveynlerinden ayrı düşmüş çocuklara umut oluyor. Her bir koruyucu ebeveyne ve 81 ildeki Gönül Elçilerine teşekkür edildi.

teşekkür edildi. Koruyucu aile olmanın manevi dünyada büyük bir değer taşıdığı vurgulandı.

30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün Önemi

Bu özel gün, koruyucu ailelerin topluma kattığı değeri ve çocukların sıcak bir yuvaya kavuşmasının önemini hatırlatıyor. Emine Erdoğan, tüm koruyucu ailelere ve gönüllülere teşekkür ederek, daha fazla çocuğun sevgi dolu yuvalara kavuşmasını temenni etti.



