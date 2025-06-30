MEB'in sertifikalı uzaktan eğitim kurslarından yaklaşık 3 milyon kişi yararlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uzaktan eğitim kurslarının sunulduğu Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA), bugüne kadar yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet verdi. HEMBA, uzaktan eğitim teknolojileriyle eğitimin sınırlarını en aza indirgemeyi ve bireylerin hayat boyu öğrenme imkanlarına erişimini sağlamayı amaçlıyor. Platformda, Kişisel Gelişim, Bilişim Teknolojileri, Mesleki Gelişim, El Sanatları Teknolojisi, Güzel Sanatlar ve Spor, Çevre ve İklim ile Tarım ve Hayvancılık olmak üzere yedi farklı kurs alanında toplamda 123 program bulunuyor. Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre 89 kurs güncellenmiş durumda. Katılımcılar, ilgili eğitimi tamamlayıp sınavı başarıyla geçtiklerinde e-Devlet üzerinden "Katılım Belgesi" alabiliyorlar.

HEMBA Kullanım İstatistikleri

HEMBA'yı bugüne kadar 2 milyon 881 bin 676 kişi kullandı ve eğitimini başarıyla tamamlayan 852 bin 123 kişi sertifika sahibi oldu.

En Çok Tercih Edilen Kurslar

Kurulduğu günden bu yana HEMBA'da zengin içerikli birçok kurs programı sunuluyor. En çok tercih edilen kurs, bilgi ve siber güvenlik kavramlarının açıklanması, bilgisayar ve erişim güvenliğinin sağlanması, karşılaşılabilecek tehditlere karşı korunma ve internet ile ağ güvenliğinin amaçlandığı Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) programı oldu.

İşimiz Temiz Projesi Yiyecek İçecek Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi

İngilizce A1 Seviyesi Kurs Programı

Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı

Diksiyon Eğitimi Kurs Programı

Emlak Danışmanlığı

Aşçı Çırağı

İşimiz Temiz Projesi Konaklama Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi

İngilizce A2 Seviyesi Kurs Programı

Arıcılık

Ayrıca, HEMBA'da Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi, Temel Robotik ve Kodlama, Kuraklıkla Mücadele ve Yapay Zeka Uygulamaları gibi kurslar da yer alıyor.

Yurt Dışında Yaşayanlar İçin YHEMBA Platformu

Bakanlık, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının anadil, tarih ve kültürel miras bilgilerini güçlendirmek ve Türk kültürüne ilgi duyan bireylerin nitelikli eğitim içeriklerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Yurtdışı Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı (YHEMBA)"'yı da erişime açtı. YHEMBA'da 95 kurs seçeneği sunuluyor ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara "Katılım Belgesi" platform üzerinden veriliyor. Platforma, "https://y.hemba.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.



