Diyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
Diyarbakır'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 11:23, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 11:24
Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçundan aranan bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik olarak Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda, merkez Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi'nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında işlenen "kasten öldürme" suçundan aranan Ö.B, merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın Detayları
- 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında "kasten öldürme" suçu işlendi.
- Şüpheli Ö.B, Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi'nde aranmaktaydı.
- Merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
- Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.