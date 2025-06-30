CHP'nin Kurultay davası ertelendi!

CHP'de genel başkanın değiştiği 2023 kurultayının iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması, Dışkapı Adliyesi'ndeki Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı. Dava, 8 Eylül tarihine ertelendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davasıyla ilgili olarak, "Bu tartışmadan ne partiye ne de ülkeye bir fayda çıkar. Tartışma bitsin. Yarın ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır" açıklamasında bulundu.

CHP'de Kayyum İhtimali ve Olası Sonuçlar

CHP'de iplerin gergin olduğu bir dönemde, Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi "mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesi" olasılığını değerlendirirken, Kılıçdaroğlu cephesinde ise "kayyum" en kötü seçenek olarak görülüyor. Birçok partili, sürecin partide "bölünmeye yol açabileceği" endişesini dile getiriyor ve iki seçeneğin de sıkıntılı olduğunu belirtiyor.

Kurultay Davasının Detayları

4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle dava açıldı.

Dava, Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından, kurultaya şaibe karıştığı ve delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı iddiasıyla açıldı.

ve bazı delegeler tarafından, kurultaya şaibe karıştığı ve delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı iddiasıyla açıldı. Dava dilekçesinde, 38. Olağan Kurultay ile kayyum tehlikesine karşı yapılan ve Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talep ediliyor.

Davacılar, 38. Olağan Kurultay'da delege iradesinin sakatlandığını savunarak, bu kurultayın yok hükmünde (mutlak butlan) sayılmasını ve Özel ile ekibinin görevden uzaklaştırılmasını istiyor.

Genel Merkezin Hazırlıkları ve Olası Senaryolar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve hukukçu kurmayları, mahkemenin mutlak butlan kararı alamayacağı görüşünde. Böyle bir karar çıksa bile, eski yönetimin karar kesinleşmeden partinin başına geçemeyeceği ve temyiz aşamalarının beklenmek zorunda olduğu savunuluyor. Parti yönetimi, olağan kurultay sürecini hızla başlatıp, 39. Olağan Kurultayı toplayarak davayı konusuz bırakmayı planlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun "Güvenli Liman" Hesabı

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı çıkması halinde partiyi "kayyuma teslim etmemek" için başa geçeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi, il ve ilçe kongresi süreçlerini hızla tamamlayıp, 90 gün içinde partiyi kurultaya götürebileceğini savunuyor. Ancak bazı partililer bu sürecin bir, bir buçuk yıl sürebileceğini ifade ediyor.

CHP'de Bölünme İhtimali ve Mahkeme Süreci

Genel merkez ve Kılıçdaroğlu kanadı bugünkü duruşmadan somut bir karar beklemiyor.

Mahkemenin parti yönetimine savunma süresi vereceği ve bu sürenin 15 günü geçmeyebileceği iddia ediliyor.

Böyle bir durumda partide bölünme yaşanması ihtimali parti kulislerinde konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze alınmayacağı iddialarına ise "Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır" sözleriyle tepki gösterdiği belirtiliyor.

Bölünmenin "genel merkezden" başlayıp yeni parti seçeneği ile devam etmesi ihtimal dahilinde görülüyor.

İktidar Kanadında Beklentiler