Kacır: Yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri destekleyeceğiz

Bakan Mehmet Fatih Kacır, yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri, somut adımlarla desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Türkiye'yi yapay zeka devrimine liderlik eden ülkelerden biri haline getirmek için çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini vurguladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı Sözleşme İmza Töreni'nde konuşan Kacır, insanlığın tarihin en köklü dönüşümlerinden birine tanıklık ettiğini ve teknolojideki gelişmelerin üretimden bireysel yaşama kadar kapsamlı bir yeniden yapılanmayı beraberinde getirdiğini ifade etti.

Dijital devrimin merkezinde yer alan yapay zeka teknolojileri, artan veri işleme kapasitesi ve gelişmiş algoritmalar sayesinde akıllı üretimden hassas tarıma, iklim değişikliğiyle mücadeleden eğitim teknolojilerine kadar birçok alanda yenilikçiliği ve rekabet gücünü artırıyor. Kacır, bu teknolojinin küresel ekonomiye yılda 4,4 trilyon dolar ek katkı sağlayabileceğine dikkat çekti. Ancak yapay zekanın sunduğu ekonomik ve toplumsal değerle birlikte yeni etik tartışmalar ve sınamalar da ortaya çıkıyor. Veri hakimiyeti, teknoloji altyapısı ve nitelikli insan kaynağı bakımından ülkeler arasındaki farklar, yapay zekanın ekonomik ve kültürel bir hegemonya aracı olma riskini beraberinde getiriyor.

Yapay Zeka Ekosisteminde Türkiye'nin Rolü

Bakan Kacır, yapay zekanın pek çok sektörde geleneksel iş tanımlarını değiştirdiğini, veri okuryazarlığı, algoritma yönetimi ve yaratıcı problem çözme gibi alanlarda yeni uzmanlıklara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Türkiye'nin bu dönüşümde geride kalamayacağını vurgulayan Kacır, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile küresel ölçekteki dönüşüme aktif katkı sağlama vizyonunu ortaya koyduklarını söyledi. TÜBİTAK bünyesinde kurulan Yapay Zeka Enstitüsü, gençlerin geleceğin teknolojilerine yön vermesi için önemli bir adım oldu.

Desteklenen Projeler ve Altyapı Yatırımları

EuroHPC Konsorsiyumu ile 380 bin dizüstü bilgisayara eş değer işlem gücüne sahip MareNostrum 5 araştırmacıların kullanımına sunuldu.

ile 380 bin dizüstü bilgisayara eş değer işlem gücüne sahip MareNostrum 5 araştırmacıların kullanımına sunuldu. TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları ile KOBİ'ler, araştırma merkezleri ve üniversitelerin projeleri destekleniyor.

Üçüncü çağrıda beş tematik alanda 12 proje destekleniyor; bu projelerde 6'sı KOBİ ölçeğinde 12 girişim müşteri kuruluş olarak yer alıyor.

destekleniyor; bu projelerde 6'sı KOBİ ölçeğinde 12 girişim müşteri kuruluş olarak yer alıyor. Yapay Zeka Enstitüsü, projelerden elde edilen bilgilerin anonimleştirilerek ekosisteme kazandırılmasından sorumlu olacak.

2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ve Gelecek Hedefler

2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi. Bu belge doğrultusunda Türkçe verilerle zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zeka büyük dil modeli kullanıma sunulacak. TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü, 2 trilyon tokenlik veri derledi ve 300 milyar tokenlik veri havuzunu farklı mimarilerde eğitti. Metin, görüntü ve ses gibi çoklu veri türlerini işleyebilen çok modlu yapay zeka sistemleri geliştirme çalışmaları sürüyor.

Gelecek Dönem Vizyonu

Kacır, gelecek dönemde yapay zeka dönüşüm programlarıyla üretim süreçlerinde yapay zekanın kullanımını yaygınlaştıracaklarını belirtti. Yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimler, somut adımlarla desteklenmeye devam edecek. Türkiye'nin yapay zeka devrimine liderlik eden ülkelerden biri olması için çalışmalar aralıksız sürecek.



