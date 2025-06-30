Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Zanlı Tutuklandı
Antalya Kepez'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 21 tabanca ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 13:24, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 13:25
Antalya'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bir adreste silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından tutuklandı.
Operasyonun Detayları
- 21 ruhsatsız tabanca
- 21 şarjör
- 14 fişek
Zanlının Durumu
Operasyonda gözaltına alınan E.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.