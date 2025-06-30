Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Zanlı Tutuklandı

Antalya'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bir adreste silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyonun Detayları

21 ruhsatsız tabanca

21 şarjör

14 fişek

Zanlının Durumu

Operasyonda gözaltına alınan E.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



