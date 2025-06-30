Göktaş: Güçlü bir gelecek, güçlü ailelerle mümkün

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı ile ilgili yaptığı açıklamada, sevgiyle kurulan ailelerle ülkemizi daha da güçlü kılma idealini hep birlikte büyüttüklerini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aileyi merkeze alan vizyoner liderliği ise bu idealin en güçlü ilham kaynağı olarak vurgulandı. Bakan Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin yayımladığı video mesajında, dünyanın dört bir yanında çocuklara sıcak bir yuva açan ve onları sarıp sarmalayan tüm koruyucu ailelere teşekkür etti.

Koruyucu Ailelerin Önemi

"Sizler koruyucu ailelerimiz, güçlü bir toplumun ancak merhametle kurulan aile bağlarıyla yükseldiğini kanıtlıyorsunuz." ifadesini kullanan Göktaş, koruyucu ailelerin toplumun temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Gönül Elçileri Projesi ve Uluslararası Başarı

Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmetinin uluslararası alanda örnek bir model haline geldiğini ifade eden Bakan Göktaş, her çocuğun mutlulukla büyüdüğü bir gelecek için çalıştıklarını söyledi.

2025 Aile Yılı , sevgiyle kurulan ailelerle ülkemizi daha da güçlü kılma idealinin büyütüldüğü bir yıl olacak.

, sevgiyle kurulan ailelerle ülkemizi daha da güçlü kılma idealinin büyütüldüğü bir yıl olacak. Vizyoner liderlik, bu idealin en güçlü ilham kaynağıdır.

Güçlü Toplumun Temeli: Merhametle Kurulan Yuvalar

"Merhametle kurulan her yuva, güçlü bir toplumun en kıymetli temelidir." diyen Göktaş, güçlü bir geleceğin ancak güçlü ailelerle mümkün olacağını vurguladı. Koruyucu aileliğin ise bu yapının en kıymetli taşlarından biri olduğunun altını çizdi.

Koruyucu Ailelere Açık Kapı

Bakan Göktaş, "Sizlerin vesilesiyle bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen herkese, kapımızın ve gönlümüzün daima açık olduğunu belirtmek isterim." dedi. Bu yolu birlikte yürümenin geleceğe atılan en doğru adım olduğuna inandıklarını belirterek, tüm koruyucu ailelerin 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.



