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Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 13:52, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 13:56
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Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri öncesinde, AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketi 24 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete göre, haziran ayında enflasyonun ortalama yüzde 1,53 artacağı tahmin ediliyor. Beklentiler yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

Haziran beklentilerine göre yıllık enflasyon gerileyecek

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 1,53 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Yılın ilk 6 ayına ilişkin beklenti ve gerçekleşme tablosu şöyle:

Tarih--- Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)------- Aylık Beklenti (Yüzde)--- Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak --------27,58----------------------------------------------- 4,29 ---------------------------5,03
Şubat --------28,67 ----------------------------------------------2,97---------------------------- 2,27
Mart ---------30,62 ----------------------------------------------2,87 ------------------ ----------2,46
Nisan ---------31,16---------------------------------------------- 3,24------------------------------ 3
Mayıs ---------31,17 ---------------------------------------------2,10------------------------------ 1,53
Haziran --------30,41 ---------------------------------------------1,53

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