Hakan Fidan ve David Lammy'den Eurofighter Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, Eurofighter temini konusunda yapılan çalışmaların olumlu ilerlediğini ifade etti. Ayrıca, savunma sanayisindeki iş birliğinin oldukça iyi gittiğini ve Eurofighter temininden diğer alanlardaki ortak çalışmalara kadar firmaların ve ilgili kurumların başarılı bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Ortak Basın Toplantısı

Görüşmenin ardından Fidan ve Lammy, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliği ve Eurofighter temini gibi önemli başlıklar öne çıktı.

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