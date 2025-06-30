Uluslararası Aile Fuarı On Binleri Buluşturdu

Üç gün süren fuarda, aile üzerine çalışmalar yürüten çok sayıda kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve gönüllü kuruluş temsilcileri bir araya geldi. Söyleşi, panel ve konferanslarda; ailenin kuruluşu, korunması, yaşatılması gibi konular ele alındı.

30 Bin Ziyaretçi Aile İçin Buluştu

Yaklaşık 30 bin ziyaretçinin ilgi gösterdiği fuarda, ulusal ve uluslararası düzeyde 40 sivil toplum kuruluşu stant açarak katılımcılara hizmetlerini tanıttı. Fuara gelen misafirlere çeşitli hediyeler de sunuldu.

Çocuklar ise fuarın en keyifli ziyaretçilerindendi. Rafadan Tayfa karakterlerinin maskot gösterileri çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken, onlar için özel hazırlanan Oyun Sokağı çeşitli aktivitelerle doluydu.

Gelenekten Geleceğe Sanat

Fuar kapsamında yer alan Sanat Sokağı, ziyaretçilere unutulmaz bir kültürel yolculuk sundu. Gelenekli Türk-İslam Sanatları sergisi, el sanatları, sulu boya çalışmaları ve "Hayata Köprü Sanat" proje eserleri sanatseverlerle buluştu. Ayrıca "Ailemde İyilik Var" ve "Aile ve Baba" temalı fotoğraf sergileri ile Filistin konulu karikatür yarışmasında dereceye giren eserler de fuarda sergilendi.

Deri, mum, ebru, örgü ve müzik atölyelerinde ziyaretçiler hem geleneksel sanatları yakından tanıma hem de bizzat deneyimleme imkanı buldu.

Katılımcılara Umre Ödülü

Yoğun katılım ve beğeniyle karşılanan fuarın kapanış programında ise ziyaretçileri mutlu eden bir sürpriz yaşandı. Çekilişle belirlenen üç çifte umre ödülü verildi.

7'den 70'e herkesi buluşturan Uluslararası Aile Fuarı, aile kavramına yönelik farkındalığı artıran, gelenekle moderni harmanlayan içeriğiyle ziyaretçilerden tam not aldı.