Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımızın geçici olarak güvenli bölgelere alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yangınlardan etkilenen vatandaşların tahliye edildiğini ve devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti. Ayrıca, yangınlardan etkilenen iller için acil yardım ödeneği gönderildiğini ifade etti.

Orman Yangınlarının Etkileri ve Tahliyeler

Balıkesir, Bilecik ve Hatay 'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde kişi tahliye edildi.

'da meydana gelen orman yangınları sonrası tahliye edildi. Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir'de ise 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü.

64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; ise 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illeri için Genel Hayata Etkililik Kararı alındı.

Acil Yardım Ödeneği ve Destekler

AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplamda 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.