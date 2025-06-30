Yangın Yönetim Merkezi'nden anlık takip

Merkez, orman yangınlarında mücadele için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor. Alevlere müdahalenin zamanında yapılmasında "beyin" rolü üstlenen merkez, son günlerde artan yangınlara karşı yoğun mesai harcıyor.

Türkiye'nin her bölgesinden gelen yangın ihbarları bu merkeze ulaştığında, müdahale süreci sevk ve idare edilerek, personel, kara ve hava araçlarının koordinasyonu sağlanıyor.

Son teknoloji kullanılan merkezde, yangınlar 24 saat takip ediliyor

Merkezin bünyesinde, insansız hava araçlarının (İHA) yönetildiği teknik kontrol odası bulunuyor. Teşkilatın envanterinde yer alan ve yangınla mücadelenin vazgeçilmez unsuru olan İHA'lar bu oda sayesinde 7 gün 24 saat yönetiliyor. İHA pilotları bu kapsamda merkeze sürekli gözlem ve veri aktarımı sağlıyor.

Merkezde görevli teknik yangın uzmanları, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nden (MEUS) alınan veriler doğrultusunda da ilgili bölgeleri ve birimleri önceden uyarıyor. Böylece riskli hava koşullarında tam teyakkuz haline geçilebiliyor.

Alınan önlemlere karşın ani oluşan yangınlarda da seyir anlık takip edilerek, müdahale süreci yönetiliyor. Merkez ayrıca, bölge müdürlükleri arasında personel ve araç koordinasyonunu yapıyor.

Yapay zekadan da yararlanılıyor

Kullanılan üst düzey teknolojilerin yanı sıra yapay zekadan faydalanılıyor. Yapay zeka destekli Karar Destek Sistemi sayesinde, yangınlar başlamadan önce riskli alanlar tespit edilerek önleyici adımlar atılıyor.

Büyük çaplı yangınlarda ise bu yıl hizmete alınan Mobil Yangın Yönetim Aracı devreye giriyor. Ankara'daki sistemlerin mobil versiyonunu taşıyan bu araç, olay yerinde daha hızlı ve etkin kararlar alınmasına imkan tanıyor.

Merkez, yalnızca orman yangınlarında değil, olağanüstü durumlarda da görev alıyor. Merkez, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında da süreç yönetiminde rol üstlendi.

İhtiyaç halinde rezerv güçlerden destek isteniyor

Çıkan ve tehlike arz eden orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme, OGM'nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına da yapılıyor.

Afet düzeyine ulaşma olasılığı öngörülen yangınlarda, rezerv güç kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), jandarma, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hava ve kara unsurlarının katılımı için de koordinasyon sağlanıyor.