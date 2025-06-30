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Fren Yerine Gaza Basan Kadın Sürücü 2 Kişiyi Yaraladı

Orhangazi Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak iki yayaya çarptı. Yaralılardan biri ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözyaşlarına hakim olamadı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 15:19, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 15:23
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Fren Yerine Gaza Basan Kadın Sürücü 2 Kişiyi Yaraladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kaldırıma çıkarak iki yayaya çarptı. Olay, saat 13.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Gazi Orhanbey Camisi önünde gerçekleşti. İddiaya göre, Emel F. (51) idaresindeki 34 KNU 090 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada, Kadir Özkan (60) ağır, Osman Dumlu (71) ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın Detayları

  • Sürücü Emel F., fren yerine gaza bastı.
  • Otomobil kaldırıma çıkarak iki yayaya çarptı.
  • Kadir Özkan ağır, Osman Dumlu hafif yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün Durumu ve Soruşturma

Kazadan yara almadan kurtulan Emel F., olayın ardından gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüyle ilgili olarak kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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