AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Hatay'daki orman yangınlarında 50 binden fazla kişi tahliye edildi. AFAD ve birçok kurumun müdahalesiyle can kaybı önlenmeye çalışılıyor. Bilecik'te 64 konut, İzmir'de 132 konut hasar aldı; çok sayıda hayvan telef oldu. Zarar tespit çalışmaları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle çeşitli illerde önemli hasarlar meydana gelmiştir. Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahır, İzmir'de ise 132 konut ve bir iş yeri yangından etkilenerek hasar görmüştür. Ayrıca, Bilecik'te 37 küçükbaş ve 7 büyükbaş ile İzmir'de 125 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Yangınlar nedeniyle Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Hatay illerinde toplamda 50 binin üzerinde kişi geçici olarak güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.
Yangınlardan Etkilenen Bölgeler ve Tahliyeler
- Sakarya: 2 mahallede 230 kişi
- Bilecik: 7 köy ve 10 mahallede 609 kişi
- Manisa (Akhisar): 11 mahallede 2.936 kişi
- İzmir (Seferihisar): 6 mahallede 42.300 kişi (büyük kısmı yazlık konutlarda)
- Hatay: 5 mahallede 1.500 kişi
Barınma ve Sağlık Hizmetleri
134 vatandaş kamu tesislerinde misafir edilmekte olup, yangınlardan etkilenen 79 vatandaş taburcu edilmiştir. Bilecik'te bir vatandaşın tedavisi devam etmektedir. Yangınlara müdahalede 350 AFAD personeli görev almakta, Türk Kızılay ise beslenme hizmeti sunmaktadır.
Destek Veren Kurumlar ve Koordinasyon
Çalışmalara İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, belediyeler, itfaiye teşkilatları ve sivil toplum kuruluşları destek vermektedir. Yangından etkilenen bölgelerde AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Başkan Yardımcıları ve ilgili daire başkanları koordinasyonu sağlamaktadır.
Zarar Tespit Çalışmaları
Zarar tespit çalışmaları AFAD ve Defterdarlık ekipleri koordinesinde devam etmektedir.