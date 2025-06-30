AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle çeşitli illerde önemli hasarlar meydana gelmiştir. Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahır, İzmir'de ise 132 konut ve bir iş yeri yangından etkilenerek hasar görmüştür. Ayrıca, Bilecik'te 37 küçükbaş ve 7 büyükbaş ile İzmir'de 125 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Yangınlar nedeniyle Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Hatay illerinde toplamda 50 binin üzerinde kişi geçici olarak güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.

Yangınlardan Etkilenen Bölgeler ve Tahliyeler

Sakarya: 2 mahallede 230 kişi

2 mahallede 230 kişi Bilecik: 7 köy ve 10 mahallede 609 kişi

7 köy ve 10 mahallede 609 kişi Manisa (Akhisar): 11 mahallede 2.936 kişi

11 mahallede 2.936 kişi İzmir (Seferihisar): 6 mahallede 42.300 kişi (büyük kısmı yazlık konutlarda)

6 mahallede 42.300 kişi (büyük kısmı yazlık konutlarda) Hatay: 5 mahallede 1.500 kişi

Barınma ve Sağlık Hizmetleri

134 vatandaş kamu tesislerinde misafir edilmekte olup, yangınlardan etkilenen 79 vatandaş taburcu edilmiştir. Bilecik'te bir vatandaşın tedavisi devam etmektedir. Yangınlara müdahalede 350 AFAD personeli görev almakta, Türk Kızılay ise beslenme hizmeti sunmaktadır.

Destek Veren Kurumlar ve Koordinasyon

Çalışmalara İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, belediyeler, itfaiye teşkilatları ve sivil toplum kuruluşları destek vermektedir. Yangından etkilenen bölgelerde AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Başkan Yardımcıları ve ilgili daire başkanları koordinasyonu sağlamaktadır.

Zarar Tespit Çalışmaları

Zarar tespit çalışmaları AFAD ve Defterdarlık ekipleri koordinesinde devam etmektedir.