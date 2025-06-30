En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'deki orman yangınlarının kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulundu.

Bilecik'teki orman yangınlarını da hatırlatan Güler, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Güler, devletin yangınlardan zarar gören vatandaşların yanında olacağını vurguladı.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu aktaran Güler, teklifin 22 maddeden oluştuğunu belirtti.

Kamu yönetiminde şeffaflığın, verimliliğin ve hizmet odaklı yaklaşımın, uzun yıllardır hayata geçirdikleri reformların temel unsuru olduğunun altını çizen Güler, teklifte çalışma hayatı, sosyal güvenlik, gençlik ve spor hizmetleri, milli savunma, turizm, kamu mali yönetimi ile çeşitli bakanlıkların hizmet alanlarını düzenleyen önemli adımlara yer verildiğini söyledi.

Güler, teklifle, gelişen ve dijitalleşen kamu yönetimi anlayışına uygun olarak hizmetlerin etkinliğinin artırılmasını, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha hızlı ve sade yürütülmesini amaçladıklarına kaydetti.

Teklifle, yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenliğe ilişkin başvurularının müşavirlik ve ataşelikler aracılığıyla yapılmasına imkan tanınacağını anlatan Güler, böylece hem bürokratik işlemlerin kolaylaştırılacağını hem de yurt dışında yaşayanların kamu hizmetlerine erişiminin güçlendirileceğini aktardı.

Abdullah Güler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde fiilen fazla mesai yapan memur ve sözleşmeli personelin mali haklarının güçlendirileceğini, yaz dönemlerindeki kamplarda 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını dile getirerek, "Turizm sektöründe çalışan işçilerin haftalık izinlerini 10 günlük süre içinde kullanabilmesine imkan tanıyoruz. Daha esnek tatil uygulamasını hayata geçirmek suretiyle turizmdeki çalışmaları etkin ve sürdürülebilir hale getirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

- "67 yaş sınırı ile eşitlemeyi arzu ediyoruz"

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılan bildirimlerin iş ilişkilerinde geçerli kabul edilmesi yönünde düzenlemeye gidileceğini kaydeden Güler, özel istihdam bürolarının, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile veri paylaşımının da zorunlu hale getirileceğini anlattı.

Güler, teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının taşra teşkilatları ile döner sermaye yapılanmalarının yasal dayanağa kavuşturulacağını, böylece hukuki boşlukların giderileceğini ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün özel bütçeli kamu kurumu olarak yeniden yapılandırılacağını söyleyen Güler, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle, Yüksek Askeri Şura kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısını artırmayı arzu ediyoruz. Kuvvet komutanlarının yaş haddini Genelkurmay Başkanı ile eşit hale getiriyoruz ve Cumhurbaşkanı'mızın da bunu uzatabilmesine imkan tanıyoruz. Son dönemlerde bölgesel savaş risklerinin arttığı, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği, İsrail-İran savaşı ve İsrail'in saldırgan tutumunun bölgesel manada riskler içerdiği bu dönemde son derece tecrübeli kuvvet komutanlarımızın, Genelkurmay Başkanı'mızın emeklilik yaş sınırı olan 67 yaş sınırı ile eşitlemeyi arzu ediyoruz."

Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan hibelerin belirlenen kamu kurumları tarafından da etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla düzenleme yapılacağını aktaran Güler, "Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlarımızın asgari ödeme hakları korunmakta, bu ödemelere ilişkin usul ve esasların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yönetmelikle belirlenmesi sağlanmaktadır." dedi.

- "Yalan habere imza attılar"

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifindeki zeytinlik alanlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin bazı gazetecilerin yaptığı haberlere tepki gösteren Güler, bu düzenlemenin "açıkça yalan söylenerek, sahte bilgilerle çarpıtıldığını" vurguladı.

Bazı ülkelerde yaşanan elektrik kesintilerini hatırlatan Güler, bunun yaşanmaması için termik santrallerin de arasında olduğu baz yüklü santrallerin devreye alınması gerektiğini belirtti.

Güler, termik santrallerin havzalarındaki zeytinlik alanlarının taşınarak bölgedeki kömüre ulaşılacağını, bu yönde düzenleme yapılacağını dile getirdi.

AK Parti iktidara geldiğinde, Türkiye'nin zeytin ağacı varlığının 90 milyon olduğunu ifade eden Güler, iktidarları döneminde bu rakamın 210 milyona yükseltildiğini bildirdi.

Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 50 bin adet zeytin ağacımızın başka alanlara taşınmak suretiyle varlığını koruyoruz. Enerji arz güvenliği açısından son derece ihtiyaç duyduğumuz, termik santrallerimizin ihtiyacı olan kömüre de erişim sağlıyoruz. Durum bu kadar açıkken, netken, kendisine 'gazeteci' diyen bazı insanlar, basın ahlakını yok sayarak, yalan habere imza attılar. 'Bu teklif, bütün zeytinlikleri yok ediyor' dediler. Yalan. 85 milyon civarında olan zeytin ağacı adedini 210 milyona çıkarmışız. Bizler zeytin dostuyuz, zeytin ağacı seven insanlarız, değerini çok iyi biliyoruz. Bunu yok sayacaksın, yalana başvurarak, kendine 'gazeteci' diyerek, adeta soytarılık yaparak, 'Bu kanun teklifiyle, zeytinlikleri yok ediyorlar' diyeceksin. Ne gerek var bu yalana? Amacınız ne?"

Yalana başvurulmaması ve gerçeklerin gizlenmemesi gerektiğinin altını çizen Güler, vatandaşların aklıyla alay edildiğini söyledi.

Güler, z?????eytinliklerin taşınabileceğiyle ilgili Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarını da aktardı.

- "Etki analizleriyle rakamları, oranları değerlendireceğiz"

En düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağının sorulması üzerine Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Bu konudaki etki analizi için bilgi istediklerini ifade eden Güler, 3 Temmuz'da TÜİK verilerinin açıklanmasıyla memurlara, emeklilere yönelik enflasyon farkının ortaya çıkacağını belirtti.

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olduğunu anımsatan Güler, bu rakamın 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendirdiğini aktardı.

Güler, "Etki analizleriyle rakamları, oranları değerlendireceğiz. Kanun teklifimiz tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Rakam açıklandıktan sonra, değerlendirmemizi son kez yapıp rakamı netleştireceğiz. Düzenleme bu teklife eklenecek." dedi.

- "Şikayetçi olan, davayı açan CHP'liler"

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın duruşmasının 8 Eylül'e ertelendiğinin hatırlatılması ve değerlendirmelerinin sorulmasına üzerine Güler, davanın içeriğini bilmediğini söyledi.

Güler, CHP'li bazı belediye başkanlarının yolsuzluklarıyla ilgili çeşitli süreçlerin işlediğini belirtti.

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk konuları ve iddialarını dile getirenlerin yine CHP'liler olduğunun altını çizen Güler, şunları ifade etti:

"Şikayetçi olan, davayı açan CHP'liler. Karşı koyanlar, iddialara karşı cevap verenler de CHP'liler. Tanıklar, itirafçı olanlar CHP'liler. Ama iş dönüyor, dolaşıyor bize geliyor. 'İktidar şöyle, böyle yapıyor' deniliyor. Yargısal süreçlere herhangi bir şekilde müdahale etmemiz, yorum yapmamız söz konusu değil. Karar ortaya çıkar, ilgili kanun maddeleri çerçevesinde değerlendirirsiniz. 'Türkiye bir hukuk devleti.' diyoruz. Bazıları 'Bunu çok söylüyorsunuz.' diyor. Evet, Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Kanunlarımız vardır, bu kanunlarda Anayasa'mızın 10. maddesi kapsamında herkes eşittir. Kanun uygulamaları açısından Türkiye'de, Anayasa'mızın 10. maddesine göre herhangi bir zümreye, gruba, kişiye, şahsa ayrıcalık yapılamaz. Kanunlar önünde herkes eşittir."

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili görüşlerini sunup sunmadıklarının sorulması üzerine Güler, önerilerini paylaştıklarını, bu önerileri de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un değerlendireceğini bildirdi.