Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!

Muğla'da jandarma komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve orman muhafaza ekipleri, yangın riski taşıyan bölgelerde 7 gün 24 saat devriye görevi yürütüyor. Bu ekipler, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarına karşı önlemlerini artırıyor. Yangına neden olabilecek her türlü riski önlemek amacıyla karadan devriye görevleri aralıksız devam ediyor. Ayrıca, havadan da dron ve helikopterlerle destek sağlanıyor.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bazı ihmallerin telafisi yoktur. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak duralım. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.

Yangın Önlemleri ve Denetimler

Jandarma komando , PÖH ve orman muhafaza ekipleri karadan devriye görevlerini sürdürüyor.

, ve orman muhafaza ekipleri karadan devriye görevlerini sürdürüyor. Dron ve helikopterlerle havadan destek sağlanıyor.

Yangına neden olabilecek risklerin önlenmesi için denetimler sıklaştırıldı.

Valilikten Uyarı

Muğla Valiliği, vatandaşları yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durmaları konusunda uyardı ve yeşil vatanın korunmasının önemine dikkat çekti.



