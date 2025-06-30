Şehrin son ustası: Ayda 100 bin lira kazanıyor

Kilis'te yemeni ustası Mehmet Baysal, çocuk yaşta öğrenmeye başladığı baba mesleğini yaklaşık 60 yıldır aralıksız sürdürüyor. 68 yaşındaki usta, babasının yanında çırak olarak başladığı zanaatını bugün 7 metrekarelik dükkanında hem üretim hem tamirat yaparak devam ettiriyor. Küçük dükkanında, mesleğini severek icra eden Baysal, ayakkabı tamiri, yemeni üretimi ve imalatı yapıyor. Mesleği bir sanat olarak gören Baysal, sabah saat 07.30'da dükkanını açıp işini büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Mesleğe Başlangıç ve Devamı

Baysal, babasıyla birlikte kundura üretimi yaptıklarını belirterek, babasının vefatından sonra yemeniye ve tamirata yöneldiğini ifade ediyor. "Bu işi sevmesem burada 60 yıl oturmazdım" diyen usta, mesleğini halen aynı dükkanda sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gençlerin Zanaata İlgisi

Baysal, gençlerin zanaat işlerine ilgi göstermediğinden yakınıyor. Çırak bulmakta zorlandığını belirten usta, herkesin okula gidip "memur olacağım" dediğini, ancak bu mesleğin de iyi kazandırdığını vurguluyor.

Ayda 100 bin lira, 150 bin lira kazandığını belirtiyor.

kazandığını belirtiyor. Bu işle 4 çocuğunu üniversitede okuttuğunu ve hepsini evlendirdiğini söylüyor.

Mesleğin Katkıları

Baysal, geçimini sağladığı mesleğin kendisine ve ailesine çok şey kattığını vurgulayarak, "Allah bu mesleğin yüzü hürmetine her şeyi nasip etti" ifadelerini kullanıyor.



