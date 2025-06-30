Atalay: Zam Görüşmelerinde Bir Arpa Boyu Yol Alamadık

TÜRK-İŞ, 600 bin kamu işçisinin zam görüşmelerine ilişkin Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladı. Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Atalay, hükümete verilen zam teklifini eleştirerek, teklifin beklentileri karşılamadığını vurguladı.

Kamu İşçisinin Zam Görüşmeleri

Atalay, ülke gündeminde dört aydır bu konuyu alanlarda ve meydanlarda dile getirdiklerini, ancak bugüne kadar bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Siyasi iktidarın gerekeni duyduğunu, ancak teklifi verenlerin hala durumu görmediğini ve duymadığını ifade etti. Atalay, bu durumun kasıtlı olup olmadığını anlamakta zorlandığını belirtti.

Eylem Kararları ve Süreç

Alınan eylem kararlarına devam ettiklerini ve ilave eylemlerin de olacağını açıkladı.

"İş yerinde ve evde huzur yoksa ülkede de huzur yoktur." diyerek, toplu sözleşme sürecinin masa başında bir an önce bitirilmesini istedi.

diyerek, toplu sözleşme sürecinin masa başında bir an önce bitirilmesini istedi. Grev zamanı geldiğinde herkesin eksiksiz uygulayacağını ve bunun kamuoyu tarafından yakından görüleceğini belirtti.

Sıkıntılarının çözülmesini ve ülke gündeminden çıkarılmalarını talep etti.



