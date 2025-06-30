'Iğdır'da kayısı 1 TL, İstanbul'da 120 TL' paylaşımına rekor ceza

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyada "Iğdır'da kayısı 1 TL, İstanbul'da 120 TL'ye satılıyor" şeklindeki paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı. Gürcan, yapılan incelemeler sonucunda, Bilgihan Ova adlı şahsa 1 milyon 400 bin TL tutarında idari para cezası uygulandığını belirtti. Denetim ekiplerinin çalışmaları sonucunda, ilgili kişinin Çiftçi Kayıt Sistemi ve Hal Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmadığı, herhangi bir vergi mükellefiyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca, Iğdır'da kayısının kilogram fiyatının 35-40 TL arasında olduğu, İstanbul'daki marketlerde ise kilogram başına 70 ila 90 TL arasında değiştiği belirlendi.

Konuya İlişkin Detaylar

Bilgihan Ova 'nın sosyal medya paylaşımında yer alan kayısıların sofralık olmadığı, meyve suyu üretiminde kullanılmak üzere tedarik edilen ürünler olduğu belirtildi.

'nın sosyal medya paylaşımında yer alan kayısıların sofralık olmadığı, meyve suyu üretiminde kullanılmak üzere tedarik edilen ürünler olduğu belirtildi. İlgili şahıs, resmi tutanakta Iğdır'da kayısının 1 TL'ye satılmadığını açıkça ifade etti.

açıkça ifade etti. Daha önceki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tuzluca Belediye Başkan adayı olduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik siyasi paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, üreticilerin emeğini değersizleştiren, tüketicileri yanıltan ve piyasa düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceklerini; bu tür girişimlerde bulunan kişi ve kurumlara karşı gerekli tüm yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.



