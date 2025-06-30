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Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser tedavisinde çığır açan immünoterapi ilaçlarının SGK kapsamına alındığını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada "Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 20:45, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 21:10
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Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır" dedi.

İmmünoterapi İlaçlarının Geri Ödeme Listesine Alınması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastalarımız için çok önemli bir müjdeyi paylaştı. Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Teşekkür Mesajı

Memişoğlu, bu süreçteki güçlü iş birlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.

Bakan Işıkhan: "5 immünoterapi ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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