Karabük Üniversitesi ile HAVELSAN Arasında Stratejik İş Birliği

Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında
Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında
Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi biliriz
Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi biliriz
Atalay: Zam Görüşmelerinde Bir Arpa Boyu Yol Alamadık
Atalay: Zam Görüşmelerinde Bir Arpa Boyu Yol Alamadık
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı
Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı
İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı
Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı
CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildi
Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildi
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
İşsizlik Rakamları Açıklandı
İşsizlik Rakamları Açıklandı
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da orman yangını çıktı
Antalya'da orman yangını çıktı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Kampanyalarla İkinci El Otomobil Pazarı Yeniden Canlanıyor
Kampanyalarla İkinci El Otomobil Pazarı Yeniden Canlanıyor
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası'nda yeni bir uyanış yaşanıyor
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası'nda yeni bir uyanış yaşanıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Karabük Üniversitesi ile HAVELSAN Arasında Stratejik İş Birliği

Karabük Üniversitesi, HAVELSAN ile savunma ve bilişim teknolojileri alanında kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 21:04, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 21:05
Yazdır
Karabük Üniversitesi ile HAVELSAN Arasında Stratejik İş Birliği

Karabük Üniversitesi, Türkiye'nin savunma ve bilişim teknolojilerinde stratejik rol üstlenen HAVELSAN - Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile kurumsal iş birliği protokolü imzaladı. Eğitim, araştırma-geliştirme ve uygulamalı projeleri kapsayan protokol, üniversite-sanayi etkileşimini güçlendirmeyi ve Türkiye'nin yerli teknoloji üretimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından protokole imzalar atıldı. İş birliği kapsamında Karabük Üniversitesi, akademik birikimi ve uzman kadrosuyla HAVELSAN projelerine bilimsel destek sunacak; yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu, kalite iyileştirme ve inovasyon alanlarında katkı sağlayacak.

Protokol; Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile HAVELSAN arasında yürütülecek ortak çalışmaları kapsıyor. Komuta kontrol sistemlerinden siber güvenliğe, simülasyon teknolojilerinden yapay zeka uygulamalarına kadar uzanan geniş bir çerçevede ortak projeler geliştirilmesi öngörülüyor.

Öğrenciler için HAVELSAN bünyesinde staj ve proje uygulamaları planlanırken, lisansüstü tez ve bitirme projeleri de iki kurumun önceliklerine göre şekillendirilecek. Ayrıca, seminerler, paneller ve konferanslarla akademik ve sektörel bilgi paylaşımı teşvik edilecek.

Rektör Kırışık: "Üniversitemizin Bilimsel Gücünü Stratejik Alanlara Aktarıyoruz"

Protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, şunları kaydetti:

"Karabük Üniversitesi olarak bilimsel birikimimizi ve yetişmiş insan kaynağımızı ülkemizin stratejik sektörlerine entegre etmeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. HAVELSAN ile kurduğumuz bu iş birliği; öğrencilerimizin sahaya dönük bilgi ve beceriler kazanmasına, akademisyenlerimizin milli teknoloji hedeflerine yönelik projeler üretmesine ve ülkemizin savunma sanayisindeki gücüne katkı sunmasına imkan sağlayacaktır. Bu protokol, üniversite-sanayi iş birliğinde örnek teşkil edecek nitelikte stratejik bir adımdır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber