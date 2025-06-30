Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inançlara yönelik saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bakan Tunç'un Açıklamaları

"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslüman'ın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

Soruşturmada 4 gözaltı kararı

Başsavcılıkça, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, karikatürü çizen kişi ile derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında gözaltı kararı verildi.

Karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum, bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.